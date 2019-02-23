Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Sarıyer'de

Binali Yıldırım Sarıyer'de

52 dakika önce

İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de seçim çalışmalarında bulunduYıldırım, Sarıyer'deki programları kapsamında, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı ardından da MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Binali Yıldırım Sarıyer'de, System.String[]
İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de seçim çalışmalarında bulundu

Yıldırım, Sarıyer'deki programları kapsamında, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı ardından da MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası esnafla bir araya gelen Yıldırım, bir esnafın ikram ettiği böreği yedi. Basın mensuplarına da börek ikramında bulunan Yıldırım, daha sonra sahildeki balıkçılarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Binali Yıldırım, martılara da simit attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:25 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Sarıyer, Binali Yıldırım, Güncel
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