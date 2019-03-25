Binali Yıldırım: "Seçilince Önce İstanbullulardan Brifing Alacağım"
46 dakika önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen programda konuştu.
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen programda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:54 Kaynak: AA
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