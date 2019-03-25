Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Seçilince Önce İstanbullulardan Brifing Alacağım"

Binali Yıldırım: "Seçilince Önce İstanbullulardan Brifing Alacağım"

46 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen programda konuştu.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen programda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:54 Kaynak: AA

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