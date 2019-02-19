Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarına Eyüpsultan'da Başladı

Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarına Eyüpsultan'da Başladı

18 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra 31 Mart yerel seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da başladı.

Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarına Eyüpsultan'da Başladı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra 31 Mart yerel seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da başladı.

Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazını kılan Yıldırım, ardından Cemal Peçe, Havva Peçe, Ömür Karagülmez'in cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler Eyüpsultan Türbesi'nde dua etti. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yıldırım'a gençler slogan atarak destek oldu. Binali Yıldırım gençlere karanfil verdi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:59 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Oldu Vatandaştan İmamoğlu'na 'Ak Partiye Gelin' Daveti

Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:17:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarına Eyüpsultan'da Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]