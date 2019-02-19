Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarına Eyüpsultan'da Başladı
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra 31 Mart yerel seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da başladı.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, TBMM Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra 31 Mart yerel seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da başladı.
Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazını kılan Yıldırım, ardından Cemal Peçe, Havva Peçe, Ömür Karagülmez'in cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler Eyüpsultan Türbesi'nde dua etti. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yıldırım'a gençler slogan atarak destek oldu. Binali Yıldırım gençlere karanfil verdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:52 Kaynak: DHA
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