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BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI ESENYURT'TA SÜRDÜRDÜ

16 dakika önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü.

BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI ESENYURT'TA SÜRDÜRDÜ, System.String[]

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA 
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü. Yıldırım, öğle saatlerinde fabrika ziyareti gerçekleştirdikten sonra özel bir okulda okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım bu iki programının ardından, Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi'ne geldi. Yıldırım otobüsle geldiği caddedekileri selamladı, bir çocuğu kucağına aldı ve karanfil dağıttı. Yıldırım daha sonra yine otobüsle Ordulu Dernekler Lokali'ne gitti. 

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın otobüsünden görüntüler
-Yıldırım'ın otobüsten el sallaması
-Yıldırım'ın konuşması
-Detaylar 


 


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:46 Kaynak: DHA
İstanbul, Binali Yıldırım, Esenyurt, Güncel
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