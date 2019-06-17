Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü
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Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü

10 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü.

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü. Yıldırım, öğle saatlerinde fabrika ziyareti gerçekleştirdikten sonra özel bir okulda okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım bu iki programının ardından, Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi'ne geldi. Yıldırım otobüsle geldiği caddedekileri selamladı, bir çocuğu kucağına aldı ve karanfil dağıttı. 
Yıldırım daha sonra yine otobüsle Ordulu Dernekler Lokali'ne gitti. 

 


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:51 Kaynak: DHA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Esenyurt, Güncel
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