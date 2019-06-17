Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:41 Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, seçim çalışmalarını Esenyurt
'ta sürdürdü. Yıldırım, öğle saatlerinde fabrika ziyareti gerçekleştirdikten sonra özel bir okulda okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım bu iki programının ardından, Esenyurt Hacı Bayram Veli
Caddesi'ne geldi. Yıldırım otobüsle geldiği caddedekileri selamladı, bir çocuğu kucağına aldı ve karanfil dağıttı.
Yıldırım daha sonra yine otobüsle Ordulu Dernekler Lokali'ne gitti.
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