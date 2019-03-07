Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarını Kadıköy'de Sürdürdü

Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarını Kadıköy'de Sürdürdü

33 dakika önce

Gülseli KENARLI-Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL DHA-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarını Kadıköy'de Sürdürdü, System.String[]
Gülseli KENARLI-Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL DHA- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Binali Yıldırım, ilçe başkanlığı ziyareti öncesi Kadıköy Belediyesi yanında bulunan alanda toplananları selamlayarak kısa bir konuşma yaptı. 

Yıldırım konuşmasında, "Kadıköy'de bayrağını, toprağını, devletini, milletini seven başkana ihtiyaç var. Kadıköy, cumhuriyetin değerlerine karşı çok hassastır. Onun için de cumhuriyetle, cumhuriyetin değerleriyle sorunu olan, bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim vermez" dedi. Yıldırım daha sonra AK Parti İlçe ve MHP İlçe başkanlıklarını ziyaret etti. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:38 Kaynak: DHA

DHA, AK Parti, Binali Yıldırım, Kadıköy, Politika
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