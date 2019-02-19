Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarının Startını Eyüpsultan'da Verdi

Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarının Startını Eyüpsultan'da Verdi

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da başladı.

Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarının Startını Eyüpsultan'da Verdi, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da başladı. Eyüpsultan Camisi'nde namaz kılan Binali Yıldırım Eyüpsultan Türbesi'nde de dua etti.

TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da start verdi. Saat 16.00'da Eyüpsultan Meydanı'na gelen Binali Yıldırım'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Vatandaşlar, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a yoğun bir ilgi gösterdi. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlanırken vatandaşlar Binali Yıldırım ile tokalaşıp fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Binali Yıldırım namaz kılmaya girmeden önce cenaze namazı için bekleyen ailelere başsağlığı diledi.

Yıldırım ikindi namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışında 3 vatandaşın cenaze namazına katılan Yıldırım daha sonra Eyüpsultan Türbesi'nde dua etti. Yıldırım ayrıca Eyüpsultan esnafını ziyaret etti. Burada da yoğun bir ilgi gören Yıldırım, bayrak, afiş ve konfetilerle karşılandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:35 Kaynak: İHA

AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Oldu AK Partili Vatandaştan CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nu Şaşırtan Sözler: AK Parti'ye Gelin

Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 20:00:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarının Startını Eyüpsultan'da Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]