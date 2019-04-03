Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Seçimin Patronu Ysk'dır"

Binali Yıldırım: "Seçimin Patronu Ysk'dır"

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçim bitmiştir, seçim itiraz dönemi devam etmektedir.

Binali Yıldırım:
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçim bitmiştir, seçim itiraz dönemi devam etmektedir. Bu ilk defa olan bir şey değil. Seçimin patronu YSK'dır. Seçimin sahibi ne İmamoğlu'dur ne de Yıldırım'dır. İmamoğlu'nun bu gerçeği görmesi lazım. Mazbata kime verilirse kazanan odur" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:26 Kaynak: İHA

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