Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Binali Yıldırım Şehit Ailesini Ziyaret Etti

6 dakika önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üst Çavuş Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan'ın Çekmeköy'deki evini ziyaret etti.

Binali Yıldırım Şehit Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üst Çavuş Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan'ın Çekmeköy'deki evini ziyaret etti. Ziyarette şehit için Kur'an okunup, dua edildi. 

Yıldırım, şehit Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan, kayınbabası Kenan Aslan, kayınvalidesi İlknur Aslan ve eşinin kardeşi Selge Aslan ile sohbet etti. Binali Yıldırım, şehidin eşi ve şehidin kayınvalidesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntüler

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:57 Kaynak: DHA

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