Binali Yıldırım, Şehitler Makamı'nı Ziyaret Etti
1 saat önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Şehitler Makamı'na ziyarette bulundu.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım
, Şehitler Makamı'na ziyarette bulundu.
Eyüpsultan Camisi'nde cuma namazını kılan Binali Yıldırım, daha sonra, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan Şehitler Makamı'na geldi.
Bir süre burada kalan Yıldırım, şehitler için dua etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:12 Kaynak: AA
İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır
Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak
Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti