Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Şehitler Makamı'nı Ziyaret Etti

Binali Yıldırım, Şehitler Makamı'nı Ziyaret Etti

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Şehitler Makamı'na ziyarette bulundu.

Binali Yıldırım, Şehitler Makamı'nı Ziyaret Etti, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Şehitler Makamı'na ziyarette bulundu.

Eyüpsultan Camisi'nde cuma namazını kılan Binali Yıldırım, daha sonra, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan Şehitler Makamı'na geldi.

Bir süre burada kalan Yıldırım, şehitler için dua etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:57:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Şehitler Makamı'nı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]