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Binali Yıldırım selin vurduğu Zafer Köyü'nde - Son Dakika

Binali Yıldırım selin vurduğu Zafer Köyü'nde

17.08.2021 16:48

Binali Yıldırım selin vurduğu Zafer Köyü'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım: "Bunlardan edineceğimiz şüphesiz tecrübeler olacak, benzer felaketler daha az yaşanması için gereken gayret gösterilecek" "Bir küresel ısınma gerçeği var. İklimler değişti.

Binali Yıldırım selin vurduğu Zafer Köyü'nde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım:

"Bunlardan edineceğimiz şüphesiz tecrübeler olacak, benzer felaketler daha az yaşanması için gereken gayret gösterilecek"

"Bir küresel ısınma gerçeği var. İklimler değişti. Dört mevsimi konuşuyorduk. Şimdi iki mevsimi konuşuyoruz"

BARTIN - Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası selin en çok etkilediği Zafer Köyü'ne ziyaret gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, yaşanan olaylardan sonra tecrübeler olacağına dikkat çekerek, "Benzer felaketler daha az yaşanması için gerekli gayret gösterilecek" diye konuştu.

Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü'nde yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, yaşanan sel felaketi sonrası çalışmaların sürdüğü Zafer Köyü'nü ziyaret etti. Burada sel mağduru vatandaşlarla görüşen Yıldırım'a ziyareti için teşekkür eden vatandaşlar, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. İncelemeler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, "Şu anda Zafer Köyü'ndeyiz. Bu sel taşkınından en fazla etkilenen köyde burası. Gördüğünüz gibi ilk andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuş. Vatandaşlarımızın başta hayatını kurtarmak olmak üzere oluşan zararı giderecek tedbirleri almıştır. Yoğun bir çalışma var. DSİ, Karayolları, AFAD ekipleri, Kızılay, jandarma, sosyal hizmetler herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Bununla da kalmıyoruz. Yurdun her köşesinden 84 milyon vatandaşımızın aklı fikri burada sizinle, yüreği sizinle atıyor. Bu bizim milletimizin en güzel özelliğidir. Acılarımızı üzüntülerimizi paylaşıp azaltıyoruz. Sevinçlerimizi paylaşıp artırıyoruz. Bu günler de geri kalacak. Bunlardan edineceğimiz şüphesiz tecrübeler olacak bundan sonra bu ve buna benzer felaketler daha az yaşanması için de gereken gayret gösterilecek. Tedbirler alınacak. Şunu da bilmemiz lazım. Bir küresel ısınma gerçeği var. İklimler değişti. Dört mevsimi konuşuyorduk şimdi iki mevsimi konuşuyoruz. Bu değişikliklerin dünyamıza, insanlığa bir maliyeti olacak. Bunu görüyoruz. Bundan sonraki tüm çabamız sadece devlet olarak değil, belediyeler olarak değil vatandaşlar olarak da daha bilinçli, yapacağımız işleri günübirlik kararlarla değil uzun vadeli gelecek öngörüsü ile yapmamız lazım. Aksi halde üzüntülerimiz devam eder. Burada hepimize iş düşüyor. Türkiye büyük bir devlet. Güçlü bir ülke. Allah'a şükür son bir aydır güneyde yangın, kuzeyde sel felaket ve hepsine yetişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren milletvekilimizi aradı. Tüm bölgelerden raporlar aldık. Bütün devletin kurumları, ilgili bakanlıklarımız sahadaydı. Halen daha devam ediyor. Yapılan her şeyi daha güzel şekilde yerine getirilir ama giden can geri gelmiyor. Burada yaşlı bir teyzemiz çocukları, oğlu kurtuldu ama kendisi kurtulamadı. Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Binali Yıldırım selin vurduğu Zafer Köyü'nde
Binali Yıldırım selin vurduğu Zafer Köyü'nde
Binali Yıldırım selin vurduğu Zafer Köyü'nde
Binali Yıldırım selin vurduğu Zafer Köyü'nde

Binali Yıldırım, Küresel Isınma, İklimler, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım selin vurduğu Zafer Köyü'nde - Son Dakika


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