Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti - İSTANBUL
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Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti - İSTANBUL

3 saat önce

- Binali Yıldırım'ın ziyaretinden görüntüler Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti.

- Binali Yıldırım'ın ziyaretinden görüntüler Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti.
Yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, esnafla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Pazar ziyaretinde Yıldırım'a, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik etti.
Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:05 Kaynak: AA
Hürriyet Mahallesi, Bahçelievler, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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