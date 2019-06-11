Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti - İSTANBUL
3 saat önce
- Binali Yıldırım'ın ziyaretinden görüntüler Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:05 Kaynak: AA
- Binali Yıldırım
'ın ziyaretinden görüntüler Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi
'ndeki semt pazarını ziyaret etti.
Yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, esnafla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Pazar ziyaretinde Yıldırım'a, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır
eşlik etti.
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