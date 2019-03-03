Binali Yıldırım Şile'de... Taksi Durağında Çalan Telefona Baktı, Taksi Kullandı

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AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır

Yıllar Önce Kan Bulmak İçin Mücadele Veren Kişi, Kimse Sıkıntı Yaşamasın Diye Dernek Kurdu

Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu