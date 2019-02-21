Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Silivri'de

Binali Yıldırım, Silivri'de

1 saat önce

Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri'ye giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Binali Yıldırım, Silivri'de, System.String[]
Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri'ye giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Makam aracıyla Silivri Otogarı'na gelen Yıldırım, burada kendisini bekleyen partililer ve taksicileri selamladı.

Otogardaki taksi durağını ziyaret eden Yıldırım, taksicilerle fotoğraf çektirdi. Bir taksinin direksiyonuna geçen Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ı da yanına alarak, otogarda taksiyi kullandı.

Orhan Özgür isimli bir vatandaş, "Af istiyoruz başkanım" şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, " MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, daha sonra bir kız öğrencinin daveti üzerine Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Burada öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan Yıldırım, onlarla fotoğraf çektirdi.

Yıldırım daha sonra seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe Teşkilatı'na geçti. Yıldırım, burada da meşalelerle karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:20 Kaynak: AA

AK Parti, belediye başkan adayı, Binali Yıldırım, Silivri, Politika
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