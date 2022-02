Binali Yıldırım "Sıra Gecesi" etkinliğinde gençlerle buluştu - Son Dakika

Binali Yıldırım "Sıra Gecesi" etkinliğinde gençlerle buluştu

Yıldırım gençlere Metaverse'ü anlattı

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım, Bağcılar AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Sıra Gecesi" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle birlikte türküler söyleyip çiğ köfte yiyen Yıldırım, esprili cevaplarıyla güldürürken geleceğe yönelik de katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

Metaverse'ün tanımını yapan Yıldırım, 10-15 yıl içinde her şeyin çok değişeceğini, şu anki mesleklerin yarısının yok olacağını, yeni sektör ve mesleklerin ortaya çıkacağını söyledi. Gençlerin Türkiye'nin enerjisi olduğunu belirten Yıldırım, "Hangi işi yaparsanız yapın mükemmellik her zaman hedefiniz olsun" dedi.

Bağcılar AK Parti İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları, önemli isimleri konuk ettiği "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" etkinlikleri bu kez "Sıra Gecesi" olarak düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen program için davetlilerin minderlerde rahatça oturacağı bir şark köşesi oluşturuldu. Lise ve üniversiteli öğrencilerin yerlerini almasından sonra AK Parti Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım, tesise geldi. Coşkuyla karşılanan Yıldırım'a Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan da eşlik etti.

"Mükemmellik hedefiniz olsun"

Dünyanın belirli aşamalardan geçtiğini söyleyen Yıldırım, "Gençler şu anda içinde bulunduğumuz dönem bilgi çağı. Akıl terinin alın terinden daha fazla işe yaradığı para ettiği bir döneme giriyoruz. Bu dönem esasında Türkiye için çok büyük avantaj ve çok büyük fırsat. Akıl teri genç beyinlerde. Sizin akıl teriniz, bilginiz, bilgiye erişiniz onu üretmeniz ve ticarileştirmeniz Türkiye'nin en büyük sermeyesi, en büyük güvencesidir. Gençlerle büyüklerin ilişkisini şöyle tanımlıyorum. 'Yaşlıların tecrübesi, gençlerin enerjisi, Türkiye'nin güvencesi. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Birbirimizden ayrı kalırsak hiçbir şey yapamayız. Unutmayın daha iyi, iyinin düşmanıdır. Daha iyiyi her zaman arayacağız. Ona mükemmel deniyor. Hangi işi yaparsanız yapın mükemmellik her zaman hedefiniz olsun. Gayretimizi kesintisiz sürdürmeliyiz" dedi. Metaverse'ün tanımını yapan Yıldırım, 10-15 yıl içinde her şeyin çok değişeceğini, şu anki mesleklerin yarısının yok olacağını, yeni sektör ve mesleklerin ortaya çıkacağını söyledi.

"Geleceği inşa edecek olan sizlersiniz"

Gençleri gördüğünde farklı bir şekilde duygulandığını söyleyen Çağırıcı ise "Siyasete gençlik kollarında başlayan bir abiniz, amcanızım. İnşallah geleceği inşa edecek olan sizlersiniz. Bizlere göre çok şanslısınız. Çünkü böyle büyüklerimiz ve değerlerimiz var. Değer verdiklerimizi değerlerle buluşturan gençlik kolu başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Çağırıcı, kütüphanelerden yüzme havuzlarına ve inşaatlarına başlanan kütüphane ile e-spor merkezine kadar yapılan projeleri de detaylıca anlattı.

Türkü söyleyip çiğ köfte yediler

Konuşmaların ardından ise sahne alan sanatçılar, başta Erzincan olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yörelerine özgü türküleri seslendirdi. Yıldırım da "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü gençlerle birlikte söyledi. Sazlı sözlü ve eğlenceli dakikaların yaşandığı salonda misafirlere çiğ köfte de ikram edildi.

Gecede Yıldırım, öğrencilerin kurdaki dalgalanmadan sevdiği yemeklerden gündeme ve özel hayatına ilişkin soruları da cevaplandırdı.