Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ile Görüştü

Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ile Görüştü

1 saat önce

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da bulunan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile görüştü.

Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ile Görüştü, System.String[]
Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da bulunan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım ile Ljajic görüşmesinden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:20 Kaynak: DHA

Rasim Ljajic, Başbakan Yardımcısı, Sırbistan Karadağ, Binali Yıldırım, Güncel
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