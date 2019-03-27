Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ile Görüştü
1 saat önce
Gökhan ÇELİK / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da bulunan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile görüştü.
Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da bulunan Sırbistan Başbakan Yardımcısı
ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic
ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım ile Ljajic görüşmesinden görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:20 Kaynak: DHA
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