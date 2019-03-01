Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Şişli'de

Binali Yıldırım, Şişli'de

14 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta yeni bir destan yazacağız." dedi.

Binali Yıldırım, Şişli'de, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta yeni bir destan yazacağız." dedi.

AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı önünde halkı selamlayan Yıldırım, 31 Mart'ta yeni bir destan yazacaklarını belirtti.

Yıldırım, "Bugün doya doya Şişli'de beraber olacağız. Şişli'yi, İstanbul'u konuşacağız. Dertleşeceğiz. İnşallah daha güzel günlere hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu kutlu yürüyüşü sürdüreceğiz. Ne diyoruz? Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

Konuşmanın ardından buradan ayrılan Yıldırım, cuma namazını Mecidiyeköy Merkez Camisi'nde kıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:28 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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