Binali Yıldırım, Şişli'de
14 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta yeni bir destan yazacağız." dedi.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, "31 Mart'ta yeni bir destan yazacağız." dedi.
AK Parti Şişli
İlçe Başkanlığı önünde halkı selamlayan Yıldırım, 31 Mart'ta yeni bir destan yazacaklarını belirtti.
Yıldırım, "Bugün doya doya Şişli'de beraber olacağız. Şişli'yi, İstanbul'u konuşacağız. Dertleşeceğiz. İnşallah daha güzel günlere hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu kutlu yürüyüşü sürdüreceğiz. Ne diyoruz? Durmak yok, yola devam." diye konuştu.
Konuşmanın ardından buradan ayrılan Yıldırım, cuma namazını Mecidiyeköy Merkez
Camisi'nde kıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:28 Kaynak: AA
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