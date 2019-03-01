Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Şişli'de (2)

Binali Yıldırım Şişli'de (2)

30 dakika önce

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Şişli ve Beşiktaş'ta sürdürüyor.

Binali Yıldırım Şişli'de (2), System.String[]
Gülseli KENARLI-Harun UYANIK İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Şişli ve Beşiktaş'ta sürdürüyor. Yıldırım Şişli'de ilk olarak partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Yıldırım, ilçe başkanlığı önünde toplananları selamladı. Yıldırım daha sonra yürüyerek Mecidiyeköy Merkez Cami'ne gitti. Yıldırım'a TBMM Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti. Yıldırım burada cuma namazını kıldı. Hilmi Güler isimli bir vatandaşın cenaze törenine katıldı. Yıldırım daha sonra yürüyerek MHP Şişli İlçe Başkanlığı'na gitti. Yıldırım yolda partisinin gençlik kollarında bir grup gençle fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:49 Kaynak: DHA

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