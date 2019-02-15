Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Sivaslı İş Adamları Derneği Üyelerini Kabul Etti

Binali Yıldırım, Sivaslı İş Adamları Derneği Üyelerini Kabul Etti

4 dakika önce

- Sivaslı iş adamları derneklerini kabulden görüntüler İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivaslı İş Adamları Derneği üyelerini kabul etti.

- Sivaslı iş adamları derneklerini kabulden görüntüler İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivaslı İş Adamları Derneği üyelerini kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:34 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, Sivaslı, Güncel
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