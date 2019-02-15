Binali Yıldırım, Sivaslı İş Adamları Derneği Üyelerini Kabul Etti
4 dakika önce
- Sivaslı iş adamları derneklerini kabulden görüntüler İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivaslı İş Adamları Derneği üyelerini kabul etti.
- Sivaslı
iş adamları derneklerini kabulden görüntüler İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Sivaslı İş Adamları Derneği üyelerini kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:34 Kaynak: AA
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