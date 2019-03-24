Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Size Daha Mutlu, Daha Huzurlu, Daha Güvenli Bir Şehir, Bir İstanbul Sözü...

Binali Yıldırım: "Size Daha Mutlu, Daha Huzurlu, Daha Güvenli Bir Şehir, Bir İstanbul Sözü...

21 dakika önce

Binali Yıldırım: "Size daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Size daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte, bu söz Yıldırım sözüdür."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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