Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Sokağı Hareketlendireceğiz İması Yapmaktan Vazgeçin, Hukuka Saygılı Olun. Sürecin...

Binali Yıldırım: "Sokağı Hareketlendireceğiz İması Yapmaktan Vazgeçin, Hukuka Saygılı Olun. Sürecin...

1 saat önce

Binali Yıldırım: "Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin" -"Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur"

Binali Yıldırım: "Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin"
-"Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:02 Kaynak: İHA

Politika
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Sokağı Hareketlendireceğiz İması Yapmaktan Vazgeçin, Hukuka Saygılı Olun. Sürecin...
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