Binali Yıldırım: "Sokağı Hareketlendireceğiz İması Yapmaktan Vazgeçin, Hukuka Saygılı Olun. Sürecin...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin" -"Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur"
Binali Yıldırım
: "Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin"
-"Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur"
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:02 Kaynak: İHA
Terim'den Muhabire: Sen de Öyle Bir Soru Sordun ki
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Buldukları Her Şeyi Yiyorlar! Bir Kent, Kara Çaylak Kuşları Yüzünden Diken Üstünde
Giresun'da CHP'nin İtirazı Kabul Edildi, Bin 949 Oy Yeniden Sayılacak!