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BİNALİ YILDIRIM SON MİTİNGİNİ PENDİK'TE YAPTI

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, son mitingini Pendik'te yaptı.

BİNALİ YILDIRIM SON MİTİNGİNİ PENDİK'TE YAPTI, System.String[]

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, son mitingini Pendik'te yaptı. Yıldırım, "Yarın Pendik öyle bir destek verecek ki sesi Kandil'den duyulacak. Sesi Almanya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan duyulacak." dedi.
Seçim otobüsü üzerinde konuşan Binali Yıldırım, "İstanbul seçimi demek bağımsızlık demektir, ülkücü milliyetçi kardeşlerimizle Cumhur İttifakı ile ay yıldızlı bayrağımız, toprağımız ve üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir. Onun için yarın Pendik, öyle bir destek verecek ki sesi Kandil'den duyulacak. Sesi Almanya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan duyulacak. Seçmen kağıdı gelmeyen var mı? Eğer gelmeyen varsa YSK'nın sitesine girip kimlik numaranızla bulabilirsiniz. Herkes seçmen kağıdını yanında götürsün. Bu sefer 31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok. Sandıklara sahip çıkacağız değil mi? Size güveniyorum. Binali Yıldırım'ın oyu CHP adayına yazılmayacak değil mi? İşte o kadar." diye konuştu. Yıldırım, miting sonunda şiir okudu.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın konuşması
-Vatandaşlardan genel ve detay görüntüler
-Yıldırım'ın şiir okuması
 


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:07 Kaynak: DHA
İstanbul, AK Parti, Pendik, Binali Yıldırım, Güncel
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