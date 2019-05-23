Binali Yıldırım: "Sorunlarınızı biliyoruz. Sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz"
8 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) İstanbul Şubesinin iftarına katıldı.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:42 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) İstanbul Şubesinin iftarına katıldı.
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