Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Sorunlarınızı biliyoruz. Sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz"

Binali Yıldırım: "Sorunlarınızı biliyoruz. Sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz"

8 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) İstanbul Şubesinin iftarına katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) İstanbul Şubesinin iftarına katıldı.
Binali Yıldırım: Sorunlarınızı biliyoruz. Sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:42 Kaynak: AA
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