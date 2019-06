BİNALİ YILDIRIM: ŞU AN İTİBARİYLE SEÇİMLERİ RAKİBİM EKREM İMAMOĞLU ÖNDE GÖTÜRMEKTEDİR

Ümit UZUN - Harun UYANIK/ İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum başarılar diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonrası yaptı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun şu an itibariyle seçimi önde götürdüğünü belirterek, "Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum başarılar diliyorum. Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, yoğun bir gayret gösteren çalışma arkadaşlarıma ve bizi dinleyen, projelerimizi anlatma fırsatı veren İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sabaha oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde işlediği kusursuz bir şekilde ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabi ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır. Bu sonuçların İstanbullu'muza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için; kadınlarımız, çocuklarımız, bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

