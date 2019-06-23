Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir (AKTÜEL)
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Binali Yıldırım: Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir (AKTÜEL)

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir.

Binali Yıldırım: Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir (AKTÜEL), System.String[]
İSTANBUL  Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum başarılar diliyorum" dedi. 
Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada şöyle devam etti:


 

"Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, yoğun bir gayret gösteren çalışma arkadaşlarıma ve bizi dinleyen, projelerimizi anlatma fırsatı veren İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde işlediği kusursuz bir şekilde ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır. Bu sonuçların İstanbullumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için; kadınlarımız, çocuklarımız, bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. "


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:43 Kaynak: DHA
AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Güncel
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