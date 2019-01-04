Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Şu Ana Kadar Açıklanan İki Aday Var. Birisi Cumhur İttifakı'nın Diğeri de Diğer...

Binali Yıldırım: "Şu Ana Kadar Açıklanan İki Aday Var. Birisi Cumhur İttifakı'nın Diğeri de Diğer...

22 dakika önce

Binali Yıldırım: "Şu ana kadar açıklanan iki aday var. Birisi Cumhur İttifakı'nın diğeri de diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu. Kendisine hayırlı olsun diyorum.

Binali Yıldırım: "Şu ana kadar açıklanan iki aday var. Birisi Cumhur İttifakı'nın diğeri de diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Güncel
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