Binali Yıldırım: "Şu Ana Kadar Açıklanan İki Aday Var. Birisi Cumhur İttifakı'nın Diğeri de Diğer...
22 dakika önce
Binali Yıldırım: "Şu ana kadar açıklanan iki aday var. Birisi Cumhur İttifakı'nın diğeri de diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu. Kendisine hayırlı olsun diyorum.
Binali Yıldırım: "Şu ana kadar açıklanan iki aday var. Birisi Cumhur İttifakı'nın diğeri de diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:09 Kaynak: AA
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