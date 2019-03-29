Binali Yıldırım: "Su Faturalarını Metreküp Üzerinden Değil, Nüfus Sayısına Göre Göndereceğiz"
2 saat önce
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik mitinginde konuştu.
- İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik
mitinginde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:21 Kaynak: AA
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