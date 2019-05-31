Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Sultan Ahmet Meydanı'nda kitap fuarını ziyaret etti
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Binali Yıldırım, Sultan Ahmet Meydanı'nda kitap fuarını ziyaret etti

53 dakika önce

Binali Yıldırım, Sultan Ahmet Meydanı'nda kitap fuarını ziyaret ettiİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultan Ahmet Meydanında düzenlenen 38. Kitap Fuarını ziyaret etti.

Binali Yıldırım, Sultan Ahmet Meydanı'nda kitap fuarını ziyaret etti
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultan Ahmet Meydanında düzenlenen 38. Kitap Fuarını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Cuma namazını Sultan Ahmet Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, ardından Sultan Ahmet Meydanı'nda düzenlenen 38. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.
Binali Yıldırım, Sultan Ahmet Meydanı'nda kitap fuarını ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:53 Kaynak: İHA
AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Politika
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