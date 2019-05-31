Binali Yıldırım, Sultan Ahmet Meydanı'nda kitap fuarını ziyaret etti
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Binali Yıldırım, Sultan Ahmet Meydanı'nda kitap fuarını ziyaret ettiİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultan Ahmet Meydanında düzenlenen 38. Kitap Fuarını ziyaret etti.
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:53 Kaynak: İHA
, Sultan Ahmet Meydanı'nda kitap fuarını ziyaret etti
İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultan Ahmet Meydanında düzenlenen 38. Kitap Fuarını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Cuma namazını Sultan Ahmet Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, ardından Sultan Ahmet Meydanı'nda düzenlenen 38. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.
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