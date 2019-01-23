Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Sultan Dertli'nin Cenaze Namazına Katıldı

Binali Yıldırım, Sultan Dertli'nin Cenaze Namazına Katıldı

1 saat önce

- Cenaze namazından detaylar İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin, Ümraniye Hazreti Ali Camii'ndeki cenaze namazına katıldı.

Binali Yıldırım, Sultan Dertli'nin Cenaze Namazına Katıldı, System.String[]
- Cenaze namazından detaylar İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin, Ümraniye Hazreti Ali Camii'ndeki cenaze namazına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:27 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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