Binali Yıldırım, Sultan Dertli'nin Cenaze Namazına Katıldı
1 saat önce
- Cenaze namazından detaylar İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin, Ümraniye Hazreti Ali Camii'ndeki cenaze namazına katıldı.
- Cenaze namazından detaylar İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin, Ümraniye
Hazreti Ali Camii'ndeki cenaze namazına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:27 Kaynak: AA
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