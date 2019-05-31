Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Sultanahmet Meydanı'ndaki kitap fuarını gezdi
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Binali Yıldırım Sultanahmet Meydanı'ndaki kitap fuarını gezdi

35 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen 38. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Binali Yıldırım Sultanahmet Meydanı'ndaki kitap fuarını gezdi, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen 38. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Sultan Ahmet Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, ardından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen 38. Kitap Fuarı'nı gezdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:06 Kaynak: İHA
AK Parti, İstanbul, Sultanahmet, Binali Yıldırım, Politika
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