Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni Ziyaret Etti

Binali Yıldırım Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni Ziyaret Etti

1 saat önce

- Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret görüntüleri İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezinde lise son ve üniversiteye hazırlanan ögrencilerle buluştu.

- Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret görüntüleri İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezinde lise son ve üniversiteye hazırlanan ögrencilerle buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:43 Kaynak: AA

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