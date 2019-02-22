Binali Yıldırım Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni Ziyaret Etti
1 saat önce
- Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret görüntüleri İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezinde lise son ve üniversiteye hazırlanan ögrencilerle buluştu.
- Sultanbeyli
Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret görüntüleri İSTANBUL - İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezinde lise son ve üniversiteye hazırlanan ögrencilerle buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:43 Kaynak: AA
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