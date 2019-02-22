Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de

Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdüren Yıldırım, kanaat önderleri ve ilçenin önde gelenleri ile kahvaltı programının ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına geçti. Yıldırım, burada yaklaşık 1,5 saat kaldı.

İlçe başkanlığının karşısındaki Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrencileri, buradan ayrılırken Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Binali Yıldırım da öğrencilere el salladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:22 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Sultanbeyli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Uyarı! Soğuk ve Yağışlı Hava Etkili Olacak Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı

Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor Ahmet Kural'a İftira Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 16:08:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]