Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti

Binali Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti

1 saat önce

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Güven USTA İstanbul DHA TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'de bulunan bir taksi durağını ziyaret etti.

Binali Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti, System.String[]
Haber Gülseli KENARLI - Kamera Güven USTA   İstanbul DHA 

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'de bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Yıldırım, durakta bir süre oturarak taksicilerle sohbet etti. Yıldırım'a, eski bakan Ahmet Arslan, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de eşlik etti.

Taksi durağı ziyareti sonrası Yıldırım, çevrede toplananlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Ardından Binali Yıldırım, burada bulunan bir kebapçıda yemek yedi. 

AYŞEN GRUDA AÇIKLAMASI

Yıldırım, yemek sonrası aracına binmeden basın mensuplarına "Nasıl buldunuz diye sordu. Gazetecilerin "Siz nasıl buldunuz şeklindeki cevabına ise Yıldırım, "yorum yok dedi. Yıldırım, ayrıca hayatını kaybeden sinema sanatçısı Ayşen Gruda için "Allah rahmet eylesin, çok değerli bir sanatçıydı, yakınlarına başsağlığı diliyorum dedi. 

CENAZEYE KATILDI

Yıldırım, taksi durağı ziyareti öncesinde, gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın babası, Seyyid Tahir Özışık'ın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.

Görüntü Dökümü

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Yıldırım'ın görüntüsü

Yıldırım'ın taksi durağına girmesi

Vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirmesi

Yıldırım'ın yemeğe gitmesi

Yıldırım'ın aracına binmesi

Yıldırım'ın açıklaması

Cenazeden görüntüler

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:25 Kaynak: DHA

İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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