Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti

Binali Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti

1 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'de bulunan bir taksi durağını ziyaret etti.

Binali Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA  / İstanbul DHA 

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'de bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Yıldırım, durakta bir süre oturarak taksicilerle sohbet etti. Yıldırım'a, eski bakan Ahmet Arslan, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de eşlik etti. Taksi durağı ziyareti sonrası Yıldırım, çevrede toplananlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.  Binali Yıldırım, gazetecilerin Ayşen Gruda'nın ölümüne ilişkin sorusu üzerine,  "Allah rahmet eylesin, çok değerli bir sanatçıydı, yakınlarına başsağlığı diliyorum" yanıtını verdi.

 

CENAZEYE KATILDI

Yıldırım, taksi durağı ziyareti öncesinde, gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın babası, Seyyid Tahir Özışık'ın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:32 Kaynak: DHA

Sultanbeyli, Binali Yıldırım, Güncel
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