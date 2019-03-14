Binali Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti

Gülseli KENARLI / İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultangazi Ahmet Yesevi Taksi Durağını ziyaret etti.

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultangazi Ahmet Yesevi Taksi Durağını ziyaret etti. Yıldırım burada taksicilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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