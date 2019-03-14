Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti

Binali Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti

40 dakika önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultangazi Ahmet Yesevi Taksi Durağını ziyaret etti.

Binali Yıldırım Taksi Durağını Ziyaret Etti, System.String[]
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultangazi Ahmet Yesevi Taksi Durağını ziyaret etti. Yıldırım burada taksicilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:39 Kaynak: DHA

Sultangazi, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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