Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Taksim Camisinin İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Binali Yıldırım, Taksim Camisinin İnşaatında İncelemelerde Bulundu

54 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taksim Meydanı'nda nostaljik tramvaya bindi, vatandaşlara karanfil dağıttı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taksim Meydanı'nda nostaljik tramvaya bindi, vatandaşlara karanfil dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:05 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Taksim, Güncel
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