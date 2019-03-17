Binali Yıldırım, Taksim Camisinin İnşaatında İncelemelerde Bulundu
54 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taksim Meydanı'nda nostaljik tramvaya bindi, vatandaşlara karanfil dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:05 Kaynak: AA
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