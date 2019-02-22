Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Tapu Sevincine Ortak Oldu

Binali Yıldırım Tapu Sevincine Ortak Oldu

55 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de vatandaşların tapu sevincine ortak oldu.

Binali Yıldırım Tapu Sevincine Ortak Oldu, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de vatandaşların tapu sevincine ortak oldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de bir dizi ziyarette bulundu. Sabah kanaat önderleriyle bir araya gelen Yıldırım, ardından AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin açılışını yapan Yıldırım, Sultanbeyli Belediyesi Mülkiyet Ofisi'nde tebligatlarını alan ve işlemlerini yapan hak sahiplerinin tapu sevincine ortak oldu. Hak sahiplerine tapularını takdim eden Binali Yıldırım, Sultanbeyli'nin bu sorununun çözümü için gerçekleştirilen çalışmaları hatırlattı. Tapuların hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf da çekindi. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de tapu alan vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti. Mülkiyet ofisinde çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Başkan Keskin, tapu teslimatlarına devam ettiklerini belirterek, Sultanbeyli'nin tapu sorunu kalmadığının altını çizdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Sultanbeyli, Binali Yıldırım, Politika
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