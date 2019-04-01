Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Tebrik Etmesini Biliriz Ama Süreç Sürüyor"

Binali Yıldırım: "Tebrik Etmesini Biliriz Ama Süreç Sürüyor"

10 saniye önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım:
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:39 Kaynak: AA

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