Binali Yıldırım: "Tebrik Etmesini Biliriz Ama Süreç Sürüyor"
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:39 Kaynak: AA
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