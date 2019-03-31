Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Teşekkür Konuşmasını Hazırlıyor

Binali Yıldırım Teşekkür Konuşmasını Hazırlıyor

2 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, çalışma ofisinde teşekkür konuşması hazırlarken çekildiği fotoğrafını paylaştı.

Binali Yıldırım Teşekkür Konuşmasını Hazırlıyor, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, çalışma ofisinde teşekkür konuşması hazırlarken çekildiği fotoğrafını paylaştı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyların açıklanmasından sonra yapacağı teşekkür konuşmasını çalışma ofisinde hazırlıyor. Başkan Adayı Yıldırım, teşekkür konuşmasını hazırlarken çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı! Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar! CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:55:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Teşekkür Konuşmasını Hazırlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]