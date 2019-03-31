Binali Yıldırım Teşekkür Konuşmasını Hazırlıyor
58 dakika önce
Binali Yıldırım teşekkür konuşmasını hazırlıyor Yıldırım, konuşmasını hazırlarken çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım çalışma ofisinde teşekkür konuşması hazırlarken çekildiği fotoğrafını paylaştı...
Binali Yıldırım
teşekkür konuşmasını hazırlıyor
Yıldırım, konuşmasını hazırlarken çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım çalışma ofisinde teşekkür konuşması hazırlarken çekildiği fotoğrafını paylaştı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyların açıklanmasından sonra yapacağı teşekkür konuşmasını çalışma ofisinde hazırlıyor. Başkan Adayı Yıldırım, teşekkür konuşmasını hazırlarken çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: İHA
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