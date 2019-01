Binali Yıldırım: "Trafiği Çekilebilir Seviyeye Getireceğiz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım , İstanbul trafiğini çekilebilir seviyeye getireceğini belirterek, "Trafik durmayacak, yürüyecek. Sürekli 80 kilometre olmayacak ama mutlaka akacak. Durma zamanını azaltacağız. Bekleme süresini 45 dakikadan 25 dakikaya indireceğiz" dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım İstanbul'da medya temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. Toplantıda İstanbul'un trafik sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Biz trafiği çekilebilir bir seviyeye getireceğiz. Trafik durmayacak, yürüyecek. Sürekli 80 kilometre olmayacak ama mutlaka akacak. Durma zamanını azaltacağız. Bekleme süresini 45 dakikadan 25 dakikaya indireceğiz. Yolları araçlara tahsis ediyoruz. Yolların yüzde 40'ı otopark olarak kullanılıyor. Otopark olmayınca yollar otopark olarak kullanılıyor. Damarın çapı daralıyor. Çapı daralınca akış zorlanıyor. Yolların araçlar tarafından işgal edilmesi trafiğin en büyük sorunu" diye konuştu."Aktarma istasyonları çevresinde park alanları oluşturacağız"Trafiği etkilen bir diğer etkenin de otopark sorunu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Parklanma işi site bazında ele alınacak, mahalle bazında ele alınacak, ilçe bazında ele alınacak. Ulaşım entegrasyonunda aktarma noktalarında ele alınacak. Şöyle düşünmekte fayda var. Evinizden çıkıp arabasına binip, gideceği yerde arabasından inmek kadar konforlu bir ulaşım yok. Bu olmuyorsa ne yapmanız lazım. Aracına bin Ayrılıkçeşme'ye gel. Orada aracını bırak parka, bin metroya. İster Sirkeci'ye, ister Kartal 'a git. Yenikapı'da in Şişli 'ye Mecidiyeköy 'e git. Dön gel aracınla evine git. Bu ulaşımda entegrasyon demektir. Aktarma istasyonu çevresinde park alanları oluşturacağız" şeklinde konuştu."Gerçek anlamda ulaşımda toplu taşımacılığın hayata geçtiği bir İstanbul'u göreceğiz"Raylı sistemde ülke olarak geç kalındığını vurgulayan Yıldırım, "Raylı sistemde geç kalmışız. İngilizlerle birlikte başlamışız. Onların 400 kilometre raylı sistemi var. Biz ondan sonra bir şey yapmamışız. Toplamda 233 kilometre raylı sistemimiz var. Devam eden 13 tane raylı sistem projesi var. Bunlar önümüzdeki 5 yılda bitecek ve İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 450 km'nin üzerine çıkacak. Paris 'ten, Londra 'dan daha fazla raylı sisteme sahip olmamız demek. Raylı sistemin toplam ulaşımda payı yüzde 19'ken, bu projeler bitince yüzde 48'e çıkacak. Gerçek anlamda ulaşımda toplu taşımacılığın hayata geçtiği bir İstanbul'u göreceğiz. Aynı zamanda bu parklanma hadisesini de eş zamanlı yapamazsak bu raylı sistem olur ama insanlar araçları ile sıkıtı yaşamaya devam eder" ifadelerini kullandı."55 milyar TL kaynak gerekli"Bahsettiği projelerin hayata geçirilmesi için ilk etapta 55 milyar TL'lik bir kaynak olduğunu belirten Yıldırım, "Para nerede derseniz. Para bol. Türkiye'nin her köşesine yol, havalimanı yaptım. Hiç para problemim olmadı. Ben şuna inanırım. Proje paradan önemlidir. Doğru proje varsa mutlaka para vardır. Önemli olan hazır olmak proje sahibi olmak" açıklamalarında bulundu."Trafikte kısıtlama tedbirlerini tercih etmiyorum"Dünyadan çeşitli şehirlerde trafik sorunu için kısıtlama uygulamalarının hayata geçirildiğine dikkat çeken Yıldırım, "Bunu tercih etmiyorum. Ben özgürlükçü bir adamım. Buna müracaat etmek mecburiyetinde inşallah kalmayız. Şunları yaparsak ona ihtiyaç kalmaz. Ancak birçok şehir bunu uyguluyor. Biz uygulamadan çözeceğimizi düşünüyorum" dedi."Suriyeli mülteciler burada kalıcı değildir"Binali Yıldırım İstanbul'da yaşayan Suriyeliler ile ilgili açıklamalarda da bulunarak şunları söyledi:"İstanbul'da 563 bin 15 Suriyeli var. Bunlarla ilgili ne yapacağız. Yanlış bilinen doğrular var. Biz Suriye ile yatıp kalkıyoruz. Derdimi Suriyeyi işgal etmek mi? Derdimiz Suriyeli insanların ölmemesini sağlamak. Suriye'nin yeniden huzura kavuşmasını sağlamak. Misafir ettiğimiz bu insanların evlerine yurtlarına dönmesine imkan sağlamak. Bunu Afrin 'de yaptık, Cerablus 'ta yaptık. 295 bin Suriyeli döndü. Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Suriye'de eline silah almamış, insanları öldürmemiş, teröre bulaşmamış, PKK , YGP, DEAŞ gibi unsurlar dışında bütün Suriyelilerin Suriye'nin kaderini belirlemesini istiyoruz. Rusya ve İran ile çalışıyoruz. Koalisyon ile ve ABD ile çalışma içindeyiz. İstanbullular şunu bilmeli; Suriyeli mülteciler burada kalıcı değildir. Burada kaldıkları süre içerisinde suç teşkil edecek faaliyetlerin içerisine girmelerine, İstanbulluların can ve mal güvenliğini tehdit etmelerine, bağımlılık, dilencilik veya yasa dışı faaliyetler içinde bulunmalarına müsamaha göstermemiz söz konusu değildir." - İSTANBUL