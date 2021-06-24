BİNALİ YILDIRIM TÜNELİN SONUNDA IŞIK GÖZÜKTÜ - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Gençlik Merkezi'nin temelini atıp, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatında incelemelerde bulundu. Lapseki sahilinde Gençlik Merkezi'nin temelini attıktan sonra Şekerkaya mevkiindeki 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesine geçen Binali Yıldırım, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile köprünün yapımını üstlenen firmaların yetkilileri de köprü incelemelerinde Binali Yıldırım'a eşlik etti.Binali Yıldırım, ilgililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Bu köprü, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına emin adımlarla giderken, Çanakkale'ye bir mühürdür. Bir alametifarikadır. Bu köprünün ilkleri vardır, enleri vardır. Bu köprünün kulelerinin yüksekliği deniz seviyesinden 318 metredir. Yani 3'üncü ayın 18'i. Yani Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Onu ebediyen yaşatacak bir dizayn. Ayrıca, köprünün iki kule arasındaki açıklığı 2 bin 23 metre. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını temsil ediyor. Şu anda dünyada orta açıklığı en fazla olan köprü. Arkadaki viyadükleri ve kara bağlantılarını da dahil edersek, toplam 4 bin 600 metrenin üzerine çıkıyor. Ayrıca, 101 kilometre bağlantı yolları var. Köprünün halatları, her bir telini uç uca birleştirsek dünyayı 4 sefer dolaşacak taşıyıcı halatlar var. Birçok ilkleri olan bir sanat eserini şehitler diyarı Çanakkale'ye, ülkemize, güzel yurdumuza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda güven ve istikrar içerisinde birçok projeyi başarıyla hem Çanakkale'de hem Türkiye'de gerçekleştirdik. 1915 Çanakkale Köprüsü de eserlerimizin adeta taçlandırılması anlamına geliyor. İnşallah çoğu gitti, azı kaldı. Bu yaz çıktıktan sonra önümüzdeki 18 Mart törenlerinde inşallah köprümüzden geçiş, resmi açılış mümkün hale gelecek. Belki de yapımı daha da önce bitebilir. İtiraz edenlere, olmaz diyenlere eser kendisini gösteriyor. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' kelamı kibar var. Ziyaretimiz vesilesiyle bu güzel eseri görme fırsatı bulduk dedi.Binali Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra 318 metrelik köprü kulesine çıkarak, buradan çalışmaları izledi.