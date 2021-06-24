AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Önümüzdeki 18 Mart törenlerinde inşallah köprümüzden geçiş, resmi açılış mümkün hale gelecek" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin "Bu yaz çıktıktan sonra önümüzdeki 18 Mart törenlerinde inşallah köprümüzden geçiş, resmi açılış mümkün hale gelecek. Belki de yapımı daha da önce bitebilir" dedi.

Çanakkale'ye bir dizi programlar için gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi'ndeki fahri doktora programına katıldıktan sonra Lapseki ilçesinde Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Yıldırım, buradaki programın ardından yapımı devam eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Beraberindeki heyetle birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya (Lapseki) yakasında bulunan şantiyeye gelen Yıldırım, burada yaptığı açıklamada; "Biraz sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerine çıkarak çalışmaları göreceğiz. Bu köprü, cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla giderken Çanakkale'ye bir mühürdür. Bir alametifarikadır. Bu köprünün ilkleri vardır, enleri vardır. Bu köprünün arkada gördüğünüz kulelerin yüksekliği deniz seviyesinden 318 metredir. Yani 3'üncü ayın 18'i. Yani Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Onu ebediyen yaşatacak bir dizayn. Ayrıca, köprünün iki kule arasındaki açıklığı 2 bin 23 metre. Cumhuriyetimizin 100. yılını temsil ediyor. Bu haliyle şuanda dünyada en açıklığı fazla olan köprü. Arkadaki viyadükleri ve kara bağlantılarını da dahil edersek toplam 4 bin 600 metrenin üzerine çıkıyor. Ayrıca, 101 kilometre bağlantı yolları var. Ana aksla ve köprünün halatları her bir telini uç uca birleştirsek dünyayı 4 sefer dolaşacak taşıyıcı halatlar var. Birçok ilkleri olan bir sanat eserini şehitler diyarı Çanakkale'ye, ülkemize, güzel yurdumuza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda güven ve istikrar içerisinde birçok projeyi başarıyla hem Çanakkale'de hem Türkiye'de gerçekleştirdik. 1915 Çanakkale Köprüsü de eserlerimizin adeta taçlandırılması anlamına geliyor. İnşallah çoğu gitti, azı kaldı. Bu yaz çıktıktan sonra önümüzdeki 18 Mart törenlerinde inşallah köprümüzden geçiş, resmi açılış mümkün hale gelecek. Belki de yapımı daha da önce bitebilir. İtiraz edenler, olmaz diyenlere eser kendisini gösteriyor. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' kelamı kibar var. Ziyaretimiz vesilesiyle bu güzel eseri görme fırsatı bulduk" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım yaptığı açıklamalarının ardından1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayağına çıkarak incelemelerde bulundu. Yıldırım'a, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da eşlik etti. - ÇANAKKALE