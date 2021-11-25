BİNALİ YILDIRIM, KAPTAN ALTAY ALTUĞ'UN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

BİNALİ YILDIRIM, KAPTAN ALTAY ALTUĞ'UN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
25.11.2021 15:37
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İKÇÜ ile Moğolistan Devlet Üniversitesi'nin ortaklaşa kurduğu Türkoloji Enstitüsü'nün açılışına katıldıktan sonra Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'ne geçti.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İKÇÜ ile Moğolistan Devlet Üniversitesi'nin ortaklaşa kurduğu Türkoloji Enstitüsü'nün açılışına katıldıktan sonra Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'ne geçti. Yıldırım, burada denizcilik sektörünün duayen isimlerinden, Kaptan Altay Altuğ'un cenazesine katıldı. Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da eşlik etti. Helallik alınması ve cenaze namazın kılınmasının ardından Altuğ'un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Doğançay Mezarlığı'na götürülüp, aile kabristanında toprağa verildi.
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