BİNALİ YILDIRIM: TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NIN AMACI KİMSEYİ KORKUTMAK DEĞİL - Son Dakika
Üye Girişi

BİNALİ YILDIRIM: TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NIN AMACI KİMSEYİ KORKUTMAK DEĞİL

10.10.2022 16:57

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nun açılışında konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nun açılışında konuştu. Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş amacı gayet açıktır. Türk Devletleri Teşkilatı bölgede var oldukları coğrafyada refahı artırmak, ortak ulaşım ve iletişim altyapısını geliştirmek, ortak kültürlerini yaşatmak, savunmalarını, savunma imkan ve kabiliyetlerini birbirleri ile paylaşmak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın amacı kimseyi korkutmak değildir" dedi.

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde başladı. Sempozyum tanıtım videosunun gösteriminden sonra İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından müzik dinletisi sunuldu. Çok sayıda davetlinin katıldığı sempozyum açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, teşkilat hakkında bilgi verdi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın zaman zaman batıda tartışıldığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: "Türk Devletleri Teşkilatı ne demek oluyor? Acaba eski rüyalarını mı hatırlıyorlar? Gibi sözler kulağımıza geliyor. Herkes şunu bilmelidir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş amacı gayet açıktır. Türk Devletleri Teşkilatı, bölgede var oldukları coğrafyada refahı artırmak, ortak ulaşım ve iletişim altyapısını geliştirmek, ortak kültürlerini yaşatmak, savunma imkan ve kabiliyetlerini birbirleri ile paylaşmak, Kafkaslarda, Orta Asya'da barışı, huzuru, kardeşliği daim kılmak amacını gütmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın amacı kimseyi korkutmak değildir. Ama hiç kimseden de korkmadığını ortaya koymaktır. Bizim amacımız, gelişmiş sömürgeci ülkeler gibi emperyal güçler gibi başka ülkeleri esaret altına alıp onları iliklerine kadar sömürmek değildir. Bizim amacımız, refahı bölgesel olarak, küresel olarak adil bir şekilde yaygınlaştırmaktır. Bugün dünyamız zor günlerden geçiyor. Avrasya coğrafyasında bu zorlukların en büyük sıkıntısını çeken de Türkiye'dir. Türkiye bir geçiş ülkesidir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her zaman göçlerin geçtiği ülke Anadolu toprakları. Dolayısıyla İbn-i Haldun'un 'coğrafya kaderdir' dediği gibi bu topraklar bizim kaderimizdir. Bu topraklarda görevimiz bölgemizde ve ülkemizde yaşayan insanların geleceğini, huzurunu, kardeşliğini daim kılmak için gereken her şeyi yapmaktır."

'BÜYÜK BEDELLER ÖDEMİŞ BİR ÜLKEYİZ'

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olduğunu belirten Yıldırım, "Büyük bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Yetmedi Irak'ta yaşanan, Suriye'de yaşanan, Libya'da yaşanan, ta Myanmar'da yaşanan, Afganistan'da yaşanan, son zamanlarda Rusya- Ukrayna arasında yaşanan sorunlara en büyük bedeli ödeyen ülkelerin başında geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bölgede Balkanlar başta olmak üzere Orta Doğu'da, Mavi Vatan'da, Kafkasya'da ve Orta Asya'da huzurun kardeşliğin daim olması için ortaya koyduğu gayret, çaba her şeyin her türlü takdirin üzerindedir. Biz bir milletiz birçok devletiz. Eskiden 'Bir millet iki devletiz' derdik. Şimdi bir millet yedi devletiz, belki daha da artacak. Erzincan'da gerçekleştirdiğimiz bu ulusal sempozyum yeni yüzyılın habercisidir. Yıllar sonra bu toplantı anılacaktır" diye konuştu.

'GELECEKTE BİRLİKTE OLMANIN SÖZÜNÜ VERİYORUZ'

Sempozyum açılış töreninde konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Aslımız bir, özümüz bir, gönlümüz bir, tarihimiz bir ve gelecekte de birlikte olmak için bunun sözünü veriyoruz. Belki savrulmuş, belki serpilmiş, belki adaletsizliklerle karşı karşıya gelmiş ama hepsinin ardından gelebilen birlik ve beraberlik içerisinde direnebilen o gönül bağları ile gönül coğrafyamızda ki, gönül dünyamız da ki düşler bizi yıllar sonra bir araya getirebilmiş ve bunun gücü ile şu anda haykırıyoruz. O bakımdan Sayın Binali Yıldırım'ı tekrar kutlamak istiyorum. Burada olmak benim için bir ayrıcalık, benim için bir şeref, dolayısıyla duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum" dedi.

'SOYKIRIMDAN GEÇTİK AMA KARAMSAR OLMADIK'

Kıbrıs'ta çok acılar çektiklerini anlatan Tatar, şunları söyledi: "Biz Kıbrıs'ta çok acılar çektik. Soykırımlardan geçtik. Ama hiç karamsar olmadık. Çünkü sadece 40 kilometre uzaklıkta sabah kalktığımızda Torosları görebilen, Anadolu'ya selam veren, böyle nesillerle yetişen Kıbrıs Türk halkı onun da ötesinde gönül coğrafyasında Türk Devletler Teşkilatı'nda olan kardeşleri ile buluşmayı umut ediyordu. Bu gerçekleşmiştir. Bu dünyanın geleceğini gören, Kıbrıs topraklarında yetişen büyüğümüz Alparslan Türkeş'i de buradan yad etmek istiyorum. Şehitler diyarından, Türklük dünyasının kopmaz bir parçası olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu günlere gelmesinde büyük fedekarlıklar yapan Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı da yad etmek istiyorum."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu açılış töreninde Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a üzerinde fotoğrafı işlenmiş olan bakır tepsi hediye etti. Program Prof. Dr. Orhan Taşkesen ve Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Gül tarafından hazırlanan resim, heykel, fotoğraf ve seramik sergisinin açılmasıyla devam etti. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas, Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Milli Savunma eski Bakanı Dr. Vecdi Gönül, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.(DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Bugün ne yazık ki adil olmayan, adı konmayan bir savaş var' Son dakika haber: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Bugün ne yazık ki adil olmayan, adı konmayan bir savaş var' AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, gençlerle buluştu (1) AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, gençlerle buluştu (1) Erzincan haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da Türk Denizciliği konulu konferansa katıldı Erzincan haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da Türk Denizciliği konulu konferansa katıldı
Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİNALİ YILDIRIM: TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NIN AMACI KİMSEYİ KORKUTMAK DEĞİL - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 01:29:21. #1.11#
SON DAKİKA: BİNALİ YILDIRIM: TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NIN AMACI KİMSEYİ KORKUTMAK DEĞİL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement