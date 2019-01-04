Binali Yıldırım: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yakın Zamanda Hayvan Haklarıyla İlgili Bir Kanun...
14 dakika önce
Binali Yıldırım: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifi de gündeme gelecek, bunun da çalışmasını arkadaşlar yapıyorlar.
Binali Yıldırım
: "Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifi de gündeme gelecek, bunun da çalışmasını arkadaşlar yapıyorlar."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:13 Kaynak: AA
Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi
FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü
Son Dakika! İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır
Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum