Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yakın Zamanda Hayvan Haklarıyla İlgili Bir Kanun...

Binali Yıldırım: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yakın Zamanda Hayvan Haklarıyla İlgili Bir Kanun...

14 dakika önce

Binali Yıldırım: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifi de gündeme gelecek, bunun da çalışmasını arkadaşlar yapıyorlar.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifi de gündeme gelecek, bunun da çalışmasını arkadaşlar yapıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:13 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Türkiye, Güncel
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