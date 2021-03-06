Binali Yıldırım: "Türkiye çetin bir sınav verdi" - Son Dakika

Binali Yıldırım: "Türkiye çetin bir sınav verdi"

06.03.2021 14:15
Binali Yıldırım:

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dünyayı yöneten süper güç denilen ülkelerin yarım gramı geçmeyen korona virüs karşısında diz çöktüğünü ifade ederek, "Ama Türkiye alt yapısıyla, şehir hastaneleriyle, güçlü sağlık kadrolarıyla bu süreçte çok çetin bir sınav vermiştir.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dünyayı yöneten süper güç denilen ülkelerin yarım gramı geçmeyen korona virüs karşısında diz çöktüğünü ifade ederek, "Ama Türkiye alt yapısıyla, şehir hastaneleriyle, güçlü sağlık kadrolarıyla bu süreçte çok çetin bir sınav vermiştir. Vermeye devam ediyor" dedi.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bir dizi açılış ve temel atma törenine katılmak için sabah saatlerinde karayoluyla Tokat'a geldi. Bir anaokulu açılışına katılan Yıldırım, burada konuşma yaptı. Konuşmasında korona virüs salgınına değinen Yıldırım, Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini ifade ederek, "Hayatın akışını sağlayabildik. Bunu altyapı sayesinde yaptık. Eğer hazırlıksız olsaydık. Halimiz ne olacaktı? İşte dünyayı yöneten süper güç dediğimiz ülkelerin topu topu bütün dünyada yarım gramı geçmeyen bu mikrop karşısında nasıl diz çöktüklerini gördük. Amerika'sı, Avrupa'sı ama Türkiye alt yapısıyla, şehir hastaneleriyle, güçlü sağlık kadrolarıyla bu süreçte çok çetin bir sınav vermiştir. Vermeye devam ediyor. Tabii bu salgının ne zaman biteceği henüz belli değil. Hiç kimse bilmiyor. Bilinmezlik en kötü şeyidir. Her şeyi yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Onun için hepimize büyük sorumluluk düşüyor, tedbiri alacağız. Tedbiri alacağız tedbiri elden bırakmayacağız. Ama hayatı da durdurmayacağız, hayat devam ediyor. İnsanların ihtiyaçları var. İnsanların sorumlulukları var. Bunları yapmaya da devam edeceğiz, tedbirlerimizi de alacağız" dedi.

Yıldırım, pandemi sürecinin dünyaya ve Türkiye'ye olan yansımalarını dile getirerek, "Pandemi döneminde Amerika dediğiniz ülke, milli geliri yüzde 3,5 küçüldü. Avrupa Birliği yüzde 6,5 küçüldü. Türkiye yüzde 5 küçülecek dediler, 2020'yi 1,8 büyümeyle kapattık. Bu yılın ilk yarısını belki 5 üzerinde büyümeyle kapatacağız. Türkiye büyük bir ülke imkanları geniş bir ülke, fırsatları geniş bir ülke. Ben inanıyorum ki bu pandemi süreci bize bambaşka fırsatlar sunacak. Türkiye'ye, ihracatımız artmaya devam diyor. Birçok yönden farklı farklı fırsatları da bu salgın bize sağlayacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Yıldırım ve beraberindekiler özel çocukların eğitim gördüğü anaokulunu gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Yıldırım, anaokulunda yaptığı incelemelerin ardından okul bahçesinde fidan dikimi yaptı. Yıldırım, anaokulu açılışının ardından Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesini ziyaret etti. - TOKAT

Binali Yıldırım: Türkiye çetin bir sınav verdi
Binali Yıldırım: Türkiye çetin bir sınav verdi
Binali Yıldırım: Türkiye çetin bir sınav verdi
Binali Yıldırım: Türkiye çetin bir sınav verdi
Binali Yıldırım: Türkiye çetin bir sınav verdi

Binali Yıldırım, AK Parti, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım: 'Türkiye çetin bir sınav verdi' - Son Dakika


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