Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Türkiye, Eğitimli İnsanların Omuzlarında Yükselecek"

Binali Yıldırım: "Türkiye, Eğitimli İnsanların Omuzlarında Yükselecek"

29 dakika önce

- Programdan detaylar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de "Okul Temel Atma Töreni"ne katıldı.

- Programdan detaylar
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de "Okul Temel Atma Töreni"ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:34 Kaynak: AA

AK Parti, Sancaktepe, Binali Yıldırım, Güncel
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