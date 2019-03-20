Binali Yıldırım: "Türkiye, Eğitimli İnsanların Omuzlarında Yükselecek"
29 dakika önce
- Programdan detaylar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de "Okul Temel Atma Töreni"ne katıldı.
- Programdan detaylar
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de "Okul Temel Atma Töreni"ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:34 Kaynak: AA
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